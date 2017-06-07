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Кирилл Сазонов: на лотерейном рынке «приближенные» рулят или как бюджет Украины кинули на несколько миллионов доходов

Кирилл Сазонов: на лотерейном рынке «приближенные» рулят или как бюджет Украины кинули на несколько миллионов доходов
Украинский блогер и политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook пишет о том, что есть в Украине лотерейный бизнес. Все эти джекпоты, миллионеры, лототроны. В общем людям везет. В 2013 году лотерейщики заплатили 321 млн гривен налогов в бюджет. В 2015 году – 26,5 млн. 2016-й год далеко от пятнадцатого не ушел. Как пишет Сазонов, первые мысли по поводу падения – война, обвал экономики, отрезали нас от российского рынка, но нет. Причина – санкции.

По словам Кирилла Сазонова, мы были рады санкциям против российских компаний и соцсетей, но вместе с ними в санкционный список засунули и украинские лотерейные компании. Банальный пример. СБУ предложило внести в список санкций украинских лотерейщиков МСЛ. Причина – письмо 7-летней давности. В 2010 году владелец компании МСЛ Георгий Ложенко предложил Минфину привлечь деньги от лотерей на финансирование Евро-2012. Тогдашняя власть сказала, надо, чтобы у компании был влиятельный финансовый партнер. МСЛ и прислала письмо, что партнером реализации проекта может быть Альфа-банк. В итоге за распилом денег на Евро чиновникам было не до красивых схем поддержки чемпионата и тема затухла, но уже в 2015 году это письмо оказалось причиной для санкций МСЛ. Альфа-банк же принадлежит русскому олигарху Фридману, близкому к режиму Путина, но собственником МСЛ Альфа никогда не была. Единственная их связь – простой кредит в Альфа-банке. Даже СБУ уже отказалось от своих претензий, а компания все равно с санкциями. «Это я почему именно про МСЛ. Они в 2013 в бюджет налогов заплатили 300 млн, а в 2016 только 21 млн. Выходит криво сделанные санкции стоят бюджету пару сотен миллионов и это ж не какой-то Сбербанк или Яндекс. Это реальная украинская компания», – написал Кирилл Сазонов.

Он отмечает, что самое интересное – на лотерейном рынке Украины всегда работало 3 крупных игрока – МСЛ, Патриот и УНЛ. Про санкции МСЛ вы уже знаете, Патриот тоже в санкционном списке. Потому УНЛ единственной разрешено зарабатывать на лотереях. Хотя, УНЛ – это та компания, про которую СМИ пишут, что она очень плотно связана с одним приближенным нардепом от БПП. «Слово «приближенный» в нашем случае не преувеличения и выходит нормальный такой пазл. У одних отжимают бизнес под флагом борьбы со злом. Другим создали монополию и все условия для и зарабатывания денег. Бюджет не получает сотни миллионов. Всем хорошо, все счастливы или кого-то кинули?», – резюмировал Сазонов.
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