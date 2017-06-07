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Блогер: с момента оглашения решения Стокгольмского арбитража капитализация «Газпрома» упала на 1 млрд долларов

Блогер: с момента оглашения решения Стокгольмского арбитража капитализация «Газпрома» упала на 1 млрд долларов
Популярный в Украине блогер Сергей Марченко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что «Газпром» долго молчал после Стокгольмского арбитража не потому что «газпромовцы» читали 790 страниц судебного решения, ведь это скучно и неинтересно. В «Газпроме» народ креативный. Молчали там потому, что выдумывали красивую легенду. Ну, вроде того, как в России выдумали миф о сражении с танками 28-ми панфиловцев.

Как пишет Сергей Марченко, так зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил: «…вот арбитражное решение отменило take or pay. Это не так. Не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет». По словам Марченко, рассказывать он не будет, но народ-богоносец должен быть уверен, что Россия опять всех победила, особенно зловредных украинцев.

«Есть только одна неувязочка в этом убедительном спиче. Сколько не говори халва, во рту слаще не будет. Капитализация «Газпрома» за десять лет упала в шесть раз. С 290 млрд долларов в 2007 году до 49 млрд долларов сейчас», – написал Сергей Марченко. Он добавляет, что падение капитализации на 1 млрд долларов всего за несколько дней с момента оглашения решения Стокгольмского арбитража говорит о судебных перспективах гораздо больше, чем любые слова руководства «Газпрома». Инвесторы – не электорат Путина, которому можно вешать на уши любую лапшу, лишь бы она была о величии России.
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