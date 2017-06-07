При Порошенко не было бы газового контракта Тимошенко и пролонгации договора о Севастополе, – блогер

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Известный блогер Павел Шехтман на своей странице в Facebook пишет о том, что время от времени в сети появляются дельные рассуждения о том, что Порошенко усиленно строит авторитарную власть и вообще его идеал авторитарный. По словам блогера, таким людям, которые задаются подобными вопросами хочется задать встречный вопрос, что же он еще может строить?Павел Шехтман отмечает, что загвоздка в том, что в неофеодально-олигархическом обществе, каковым являются почти все постсоветские общества, власть авторитарна по своей природе. Власть может быть только авторитарной – или ее не может быть вообще. Авторитаризм может сдерживаться феодальными внрутриэлитными противовесами, как было до сих пор в Украине, но это не будет демократия – это будет слабый авторитаризм и слабая государственность, только. «Украинская «демократия» предыдущего образца допустила, скажем, газовый контракт Тимошенко и пролонгацию договора о Севастополе – ни один авторитарный правитель ни в жисть бы такого не позволил», – написал блогер.По его словам, Порошенко – человек неофеодально-олигархической системы, а выдвинуть людей, которые были бы не просто не из системы, но которые составляли бы некую контрэлиту и контрсистему, Майдан не смог. Другое дело, что Майдан родил некие зачатки гражданского общества, но проблема в том, что время объективно работает на укрепление власти и одновременно на спад вызванного революцией общественного возбуждения. Зависимость Украины от Европы конечно в любом случае не позволит власти зайти так далеко, как она могла бы зайти в рамках «русского мира», но Европа даже внутри ЕС проглотила же авторитарные тенденции в Венгрии.