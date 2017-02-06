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Карл Волох: Путин оказался хитрее, чем мы предполагали, подкуп западных политиков не дешевая забава

Карл Волох: Путин оказался хитрее, чем мы предполагали, подкуп западных политиков не дешевая забава
Украинский блогер и общественный активист Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что современная Россия ведь, по объективным показателям, совершенно третьестепенная страна: крошечный ВВП, все усиливающееся технологическое отставание, дикая коррупция и примитивное политическое устройство. Каким же образом ей удается оказывать такое гигантское влияние на международную политику? Просто осознайте, какое количество политиков из нормальных западных стран готовы открыто защищать ее интересы вне зависимости от преступлений, которые Путин совершает на внутренней и международной аренах.

«Убежден, что дело не в ядерном оружии и не в членстве в СБ, ибо лоббистами Путина выступают, как правило, не руководители государств и правящие партии, вынужденные поневоле быть тактиками и прагматиками, а оппозиционеры, которым сам бог велел размахивать знаменем высоких принципов», – считает Карл Волох.

По его словам, когда мы полтора десятилетия наблюдали за распилом путинской бригадой триллионов нефтедолларов, то полагали, что все эти средства предназначены на разнообразные услады русских вельмож. «Признаюсь откровенно, я думал именно так и поэтому серьезно недооценил возможности Путина и его решимость. Сегодня уже понятно, что украденные деньги позволили создать невиданные в истории секретные фонды для финансирования разнообразных спецопераций, в том числе, подкупа западных политиков», – отметил блогер.

Карл Волох с опасение предполагает, что Трамп – один из тех, кому понравились путинские нефтедоллары. По мнению блогера, в любом случае, Западу пора осознать эту угрозу и начать с ней эффективно бороться, поместить продажных политиков под колпак спецслужб и рассматривать под микроскопом все их финансовые дела – абсолютно оправданный шаг, когда речь идет о национальной безопасности, а главное – не бояться сливать в прессу любые подозрения, даже если их нельзя довести до приговора.
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