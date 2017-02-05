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Блогер: відносини Путіна з Трампом зіпсуються точно так, як і з іншими світовими лідерами

Блогер: відносини Путіна з Трампом зіпсуються точно так, як і з іншими світовими лідерами
Відомий український блогер Вадим Чорний на своїй сторінці в Facebook пише про те, що у російських коментаторів стало національним видом спорту гадати, подружиться Трамп з Путіним чи ні. Вони забули, що у Путіна були прекрасні дружні відносини з Блером і Бушем, які, незважаючи на дружбу, відмовилися реструктуризувати російський борг. Відмінні відносини з Меркель, яка образилася на нього через складнощі, які він створив європейським політикам в Україні. Обама з Путіним мало не цілувався, залишив на нього ісламський Близький Схід - і теж посварився.

За словами Вадима Чорного, західні політики роблять те, що добре в очах виборців. Тому їх політика хоча б зовні моральна. Україна їм байдужа, але переділ кордонів неприємний виборцям і щодо бомбардувань Сирії, всі розуміють, що інакше ІДІЛ звідти не викинеш, але картинки зруйнованих міст на ТБ негативно сприймаються виборцями.

«Путін же може не піклуватися про те, як виборці сприймають його політику. Він і виборчу машину для цього контролює, і російські ЗМІ. Так що виборцям його політика завжди сподобається, а якщо не сподобається, то порахують всі потрібні цифри. І більш того, російський виборець обтяжений православною жертовністю, тому спокійно сприймає кадри, які на Заході сприймаються, як надто брутальні», - зазначив блогер. Він підкреслює, що в Росії політика, як і бізнес, і держслужба – справа дуже особиста, приємному тобі правителю можна і кредити пробачити, і з придушенням повстання допомогти. Неприємного, навпаки, можна саботувати. На Заході особисті чинники в політиці далеко не настільки важливі. Там фаза «Держава – це я» давно пройдена, тому абсолютно не важливо, як Трамп ставився до Путіна місяць тому. Жодний американський президент не зможе закрити очі на військову участь Росії в Україні і поза сумнівом, відносини Путіна з Трампом зіпсуються точно так же, як з іншими лідерами вільного світу, резюмував блогер.
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