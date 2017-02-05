Эксперт: Трамп исправил ошибку Обамы: Иран снова под санкциями

Известный израильский политический обозреватель Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что сделка экс-президента США Барака Обамы с Ираном – плохая идея. Эксперты прогнозировали, что она выльется для США и всего мира новыми проблемами и затратами. Именно так и произошло в реальности: Иран использовал снятие санкций для покупки компонентов усовершенствования баллистической ракеты, которая могла бы достигать Израиля и даже восточной Европы.
По словам Манна, некоторые источники утверждают, что компоненты проданы Германией, Китаем и Россией, а другие источники утверждают, что компоненты северокорейские и по частям привезены через посредников Китая в Ливане и ОАЭ. «Общие оценки промышленных аналитиков таковы: Иран не в состоянии строить свои ракеты – нет ни разработчиков двигателей, ни специалистов по боевым ракетным зарядам, ни специалистов по боевой электронике. Таким образом, абсолютно оправдалось мнение, что Иран просто использует снятие санкций для продолжения работы над своей наступательной программой, а как только она будет готова, продолжит работу по созданию ядерных зарядов, либо, недолго думая, закупит их у тех, кто такие заряды уже имеет и готов продать», – написал Манн.
По его словам, президент США Трамп напомнил о «гнилой сделке» Обамы и наложил санкции на фирмы и людей, которые способствовали приобретению Ираном компонентов баллистической ракеты. Также юристы Белого дома занимаются сейчас анализом того, как возможно исправить этот грандиозный провал «обамовской дипломатии».