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СпецтемаПрезидент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Эксперт: Порошенко чуть ли не единственный в Украине, кто сможет говорить с Трампом «на одном языке»

Эксперт: Порошенко чуть ли не единственный в Украине, кто сможет говорить с Трампом «на одном языке»
Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в Facebook пишет о том, что, учитывая масштаб США, как мирового лидера и, как ни как, но далеко не первую роль Украины в мировой политике, то очередной телефонный разговор Трампа и Порошенко – это очень хорошее достижение.

По мнению Черновила, сейчас формируется внешняя политика Дональда Трампа, на нее влияют советники и члены кабинета, там ситуация не однозначна, но вовсе не трагическая. Однако, внешние контакты тоже оставят очень важный след. Ближайшим союзником Трампа прогнозируемо станет премьер-министр Великобритании. Они нашли общий язык, имеют схожие взгляды на ряд вопросов, кроме того, президент умеет быть благодарным, и есть за что. Позиция госпожи Мэй по Украине и по России хорошо известна.

«Именно те протокольные признаки, которые мы не заметили после разговора Трампа с Путиным, были полностью выполнены после разговора с Порошенко. Синхронно были сделаны созвучные заявления, почти синхронно появились сообщения на Reuters и на наших ресурсах. Озвученная позиция Трампа, не так резка, как нам могло бы хотеться, но там все достаточно конкретно и сам факт признания Трампом, что это не внутренний конфликт, а российско-украинское противостояние, очень полезен», – написал эксперт.

По его словам, прямое поручение нашему министру иностранных дел и госсекретарю США выработать дальнейший регламент отношений и тому подобное – это, действительно, хороший знак. Раньше нам было трудно выйти на прямой контакт на самом высоком уровне, довольствуясь скромнее. «Думаю, что здесь сыграла свою роль сама личность и определенные черты характера Петра Порошенко. Я еще сразу после выборов писал, что он чуть ли не единственный в Украине, кто сможет говорить с Трампом «на одном языке», – резюмировал Черновил.
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