Разговор Порошенко с Трампом показал, что их встреча может предрешить ход войны на Донбассе, – дипломат

Известный украинский дипломат Вадим Трюхан на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко оставил после себя три ключевых вывода.
По словам Вадима Трюхана, стало понятно, что президенты говорили о стратегических вещах, а не о деталях. Намерение «усилить стратегическое партнерство», заявлено обеими сторонами, говорит само за себя. «Президент Трамп не хочет публично «бить горшки» с Путиным, надеясь остановить войну между Россией и Украиной дипломатией. Поэтому и риторика пока умеренно-сбалансирована. Это логично, иначе не могло и быть. Однако вряд ли надолго, ведь путинской России нужна война, в мире она жить не умеет», – отметил дипломат.
Также он подчеркнул, что вскоре нужно ждать визит президента Порошенко в Вашингтон. По мнению Вадима Трюхана, вот во время визита уже будут серьезные детальные переговоры и публичные заявления о том, что интересует украинцев. «Не зря министр иностранных дел отправляется за океан готовить встречу лидеров США и Украины – в межгосударственных отношениях практика обычная, но очень редко применяемая лишь в особых случаях, когда согласуются серьезные документы или решения и нужны проговори тет-а-тет, без лишних ушей и телефонов», – подытожил Трюхан.