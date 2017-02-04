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Путин договорился с Трампом о его аудиенции с Тимошенко, – блогер

Путин договорился с Трампом о его аудиенции с Тимошенко, – блогер
Как пишет ряд мировых СМИ, Юлия Тимошенко прорвалась к президенту США Дональду Трампу раньше всех власть имущих. По словам экономиста и блогера Тараса Загороднего, это означает, что с американцами, а точнее с теми американцами, которые сейчас заседают в Овальном кабинете, кто-то хорошо поработал в Кремле, им надоело видеть бардак и коррупцию в Украине и они публично расширяют круг лиц, с которыми они собираются вести диалог, передает слова эксперта replyua.net.

«Это означает, что или нынешняя власть проводит досрочные выборы в Верховную Раду, чтобы выпустить пар, при этом избежать посадок массовых сейчас, или досрочные парламентские и президентские к концу года, после которых нас ждут большие посадки. Такие планы Юлия Тимошенко изо всех сил пыталась донести в Вашингтоне», – отметил эксперт.

По его словам, Юлии Тимошенко, наверное, обидно, что она за свою бурную политическую биографию успела отсидеть два раза, а кто-то, особенно среди мужчин, еще ни разу. «Какой-то несправедливый «гендерный дисбаланс», как говорят грантоеды, а рука у Тимошенко тяжелая, когда сильно захочет», – резюмировал блогер.
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