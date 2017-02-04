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Эксперт рассказал, при каком обстоятельстве может быть урегулирована ситуация на Донбассе

Эксперт рассказал, при каком обстоятельстве может быть урегулирована ситуация на Донбассе
Бои в Авдеевке начались 29 января, и с тех пор ситуация становится все более драматичной, однако урегулирования ситуации на Донбассе ждать не стоит до тех пор, пока Россию официально не признают одной из сторон конфликта. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Алексей Мельник, содиректор программ международной безопасности и внешней политики центра Разумкова.

По его словам, сейчас главный вопрос заключается еще и в том, какие подходы используют украинские власти для урегулирования конфликта, продолжающегося три года. «Мы опять наблюдаем явные признаки российской вооруженной агрессии против Украины, и сейчас на повестке дня снова возникает вопрос приведения официальной позиции в соответствие тому, что творится на Донбассе – нужно формализовать факт военного конфликта на международном уровне, после чего принять меры, которых требует украинское законодательство», пишет Мельник.

По его словам, пока Украина не сделает этого шага, она не сможет надеяться на полноценную реакцию всего мирового сообщества. Пока Россию не признают стороной конфликта, война на Донбассе не завершится.
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