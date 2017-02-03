Олешко: для украинцев враги народа – это «ДНР» и «ЛНР», для Савченко – все наоборот

Известный украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в соцсети Facebook эмоционально отреагировал на заявления нардепа Надежды Савченко, которая в очередной раз назвала руководство Украины террористами, а главарей боевиков «ДНР» и «ЛНР» обычными людьми, который отстаивают свои права.
«Завербованная спецслужбами РФ Надежда Савченко приступила к заданию и во время войны решила назвать не Владимира Путина, не своего куратора Виктора Медведчука, не Александра Захарченка или Игоря Плотницкого, а моего президента Петра Порошенка – врагом народа», – написал Мирослав Олешко. По его словам, Надежда Савченко, даже не опуская глаза в пол, благородно отзывалась о террористах: «Для меня Захарченко и Плотницкий не являются террористами. Являются ли они убийцами? Они убивают тех, кто убивает и их. Это война. Поэтому и здесь понятие нечеткое».
Блогер подчеркивает, что не менее, чем Савченко поражает, как якобы проукраинские СМИ, такие, как «Украинская правда», продолжают транслировать предательские и опасные для Украины цитаты Надежды Савченко. «Журналисты, когда же вы поймете свою ответственность за информационную войну с Российской Федерацией или деньги не пахнут? Надежде Савченко хочется сказать, что Порошенко – враг только для такой агентуры как она и для ее кремлевских союзников. Враг – это Савченко, предавшая Украину в обмен на свободу», – резюмировал Мирослав Олешко.