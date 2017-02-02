Блогер: много кто помогал Авдеевке, но вот у борцов с «преступной властью» почему-то времени не нашлось

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что обстрелы Авдеевки показали, кто на самом деле заботится об Украине, а, кто использует каждый подходящий момент для того, чтобы обострить ситуацию и использовать ее в своих меркантильных целях. «Мы увидели «барыгу» Жебривского, который не спал трое суток, держась на термоядерном кофе и энергетиках, мы увидели посреди Авдеевки премьер-министра Гройсммана под вражескими ракетами «Градов», ни один премьер мира не решался ехать туда, где реально падают снаряды», – пишет блогер.
По его словам, также мы увидели министров «преступного правительства», десятки волонтеров, сотни обычных неравнодушных людей. «Завтра буду ехать мимо Авдеевку, могу вывезти 2-3 людей» - привычные объявления в социальных сетях. Мы увидели предпринимателей из Донбасса, которые везут в Авдеевку матрасы и воду, электрогенераторы и бинты, картошку и дрова. Мы увидели «барыг», которые по просьбе Гройсмана развернули из Мукачево уже законтрактован и проплаченный лес в сторону Авдеевки. Какие убытки понесли эти «барыги» можно только догадываться.
«Мы увидели четкую работу президента и дипломатического корпуса, благодаря которым международное сообщество всю ответственность за ситуацию однозначно возложила на Москву и сегодня на закрытом заседании Совбеза ООН «рашистов» снова будут ставить в позу винницкой колхозницы на свекольном поле», – написал Павло Правый.
Также он добавляет, что мы увидели полицейских, которые под обстрелами вычисляли вражеских наводчиков, видели солдат и офицеров ГСЧС, видели врачей, психологов и журналистов, видели простых мужиков, ремонтников, которые под снарядами карабкались на опоры ЛЭП, чтобы дать городу ток.
«Мы много кого и чего видели, не видели мы в Авдеевке только великого борца с «барыгами» Саакашвили. Он вообще почему-то в эти дни лег на дно и не отсвечивает. Мы не видели большую борца за свободу с «преступной властью» Савченко. Тимошенко мы видели в телевизоре. Мы увидели Гришина-Семенченко и Парасюка, в безопасном тылу, за сотни километров от Авдеевки, блокируют под коньячок с икрой. Мы увидели Лещенко в теплой киевской студии телеканала 112. Очевидно, люди Авдеевки, что потеряли жилье, собственнику элитной квартиры в Киеве не товарищи», – подытожил блогер.