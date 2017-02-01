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Дипломат: Путину не удалось доказать Трампу, что Украина остается на уровне УНР 1918 года и Иловайска 2014-го года

Дипломат: Путину не удалось доказать Трампу, что Украина остается на уровне УНР 1918 года и Иловайска 2014-го года
Известный украинский дипломат Вадим Трюхан на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что, судя по тому, какие заоблачные потери ВСУ под Авдеевкой показывают российские пропагандистские СМИ, цель эскалации военных действий и там, и по всей линии фронта, которую преследует Путин, одна – показать Трампу и Европе, что Украина, как была, так и остается на уровне УНР 1918 года и Иловайска 2014-го года.

По словам дипломата, Путину не удалось показать, что Украина, как было раньше бессильна и разобщена. «Тот же военный преступник Гиркин пишет про массовые бегства с фронта наемников и огромные потери со стороны незаконных вооруженных формирований, план провалился. ВСУ уже реально научились давать по зубам орде» – написал Трюхан.

Дипломат подчеркивает, что это далеко еще не конец истории, надо безотлагательно готовиться к более серьезным атакам. «Медведь, если он ранен, гораздо более опасный и остановить его можно только силой, очередные чьи-то беспокойства не помогут! И еще одно: наконец стоит взять за пример израильский опыт – зуб за зуб, а лучше сотня зубов за один, на войне, как на войне. Дипломатия от этого только выиграет, она эффективна лишь тогда, когда за спиной сила, и то отчаянная, организованная и вооруженная до зубов. Примеров куча – Финляндия 40-го, Вьетнам, Афганистан и тому подобное, а с позиции слабости с нее толку ноль», – резюмировал Вадим Трюхан.
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