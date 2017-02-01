Журналист: у сепаратистов осталось всего три варианта

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Известный блогер и журналист Александр Тверской на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что у каждого из сепаратистов и их пособников есть только три выхода из сложившийся ситуации: внезапный инфаркт, совершенно неожиданная остановка сердца, смерть от снарядов и пуль армии Украины, суд со сроками вплоть до пожизненного заключения.По словам журналиста, больше вариантов для сепаратистов нет в принципе, причем подобный исход лишь вопрос недолгого времени. Это касается не только командиров, которые бегают с автоматами, но и глав самозванных «республик», их окружения, их министров, их советников, в число которых входят подчас и российские писатели, поэты, музыканты. Все они являются пособниками террористов и идеологами войны и межнациональной ненависти.«Три варианта, ребята. Ох, не завидую я вам, насколько же надо быть тупыми и узколобыми, чтобы угробить свою жизнь за бессмысленный, стопроцентный фейк под названием «русский мир». Даже фашисты и нацисты были и то осмысленнее и умирали за четко-выстроенную, понятную, осуществимую и последовательную идею, а «русский мир» – это что? Это ничто. Дырка от бублика, вымысел, бред. Ну, вы сделали свой выбор, пожинайте его плоды: инфаркт, пуля, суд», – резюмировал журналист.