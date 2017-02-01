Журналист: обострение в Авдеевке – это договор между Путиным и Трампом

После переговоров Путина и Трампа ситуация в зоне АТО значительно ухудшилась, и надо полагать, что усиление конфликта на Донбассе связано с договоренностями президентов России и США. Как информирует replyua.net, об этом пишет журналист Илья Вайцман на своей странице в Фейсбуке.
«Я практически уверен в том, что обострение конфликта с Украиной является результатом договоренностей президентов США и РФ по Сирии. Путин пообещал, что прекратит активную операцию в Сирии, а Трамп, в свою очередь, обещает, что закроет глаза на усиление конфликта на Донбассе», пишет Вайцман. Журналист при этом не исключил, что Путин дал приказ возобновить активные боевые действия, чтобы использовать Украину ради пропаганды.
«Зачем ему эскалация конфликта? Чтобы была телекартинка. При текущем экономическом положении без непрерывной войны будет «горячо». Нужно признать всех «врагами», и пока будет стрельба и кровь, все остальное прокатит», считает журналист. Напомним, что ситуация на Донбассе обострилась 29 января – боевики пошли в наступление под Донецком. Самая тяжелая ситуация сейчас складывается в Авдеевке.