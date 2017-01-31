Блогер: Тимошенко на крови хочет сделать себе президентскую компанию

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что три дня назад состоялся разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. На следующий день российские грады и минометы выпустили десятки ракет по украинской Авдеевке.
По словам блогера, примерно в это же время Владимир Парасюк с Семеном Семенченко под предлогом борьбы с торговлей Украины з представителями «ДНР» и «ЛНР», взорвали железную дорогу в тылу украинских войск, сделав невозможным подвоз техники, ГСМ и боеприпасов. Не отстала от ребят и Юлия Тимошенко, которая публично заявила, что в продолжении войны виновата Украина и лично президент Порошенко. В этот же день руководитель российского информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко заявил, что Тимошенко имеет все шансы стать президентом Украины.
«Такая череда событий – совпадение? Не думаю, скорее всего Тимошенко все удачно продумала. Жаль только, что Надежда Савченко где-то спряталась и не желает приехать в Авдеевку, порадоваться тому, что там наделали российские грады», – резюмировал Павло Правый.