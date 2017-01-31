Политолог: обострение ситуации в Авдеевке может быть связано с Трампом

В воскресенье были атакованы позиции украинских бойцов в Авдеевке, пострадал жилой район, погибли двое военных, минимум пятеро бойцов получили ранения. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Владимир Фесенко, директор Центра исследований «Пента».
По словам политолога, столкновение в Авдеевке стало крупнейшим за последние месяцы, и эскалация конфликта могла произойти по нескольким причинам. «Ситуация в Авдеевке могла быть вызвана приходом к власти Трампа – такая версия не исключается. Однако, это может быть и «подарком» со стороны России во время рабочей поездки Порошенко в Германию. Настораживает тот факт, что РФ сейчас активно обсуждает тему, что Киев намеренно обостряет ситуацию в зоне АТО, пока Порошенко находится в Европе», пишет Фесенко.
По его словам, речь идет об очевидной провокации, и обстрелы являются еще одной попыткой России дискредитировать Украину, обвинив ее в срыве Минских договоренностей. «Вероятнее всего, обострение ситуации все-таки связано с поездкой президента в Европу, а не из-за прихода Трампа к власти. Перед инаугурацией боевики, напротив, снижали активность», отмечает политолог.