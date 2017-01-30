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СпецтемаБлогер объяснил, почему лгут те, кто блокирует поезда с углем

Блогер: если Парасюка не остепенить, то завтра он с легкостью взорвет Министерство обороны или храм с прихожанами

Блогер: если Парасюка не остепенить, то завтра он с легкостью взорвет Министерство обороны или храм с прихожанами
Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что Владимир Парасюк и все, кто там за неведомо чьи деньги «блокируют» железную дорогу должны сесть надолго. Дело даже не в поездах тех, дело в откровенной и наглой преступной деятельности. Подрыв железнодорожного пути – это тяжелое уголовное преступление. По словам блогера, сегодня Парасюк подорвал железнодорожные рельсы на Попасную, а завтра, чтобы «преступная власть не торговала с сепаратистами», подорвет железный мост в Харькове?

«Это пример для подражания другим: если я плюю на закон – можете плевать и вы. Убивайте, отжимайте, грабь награбленное, поджигайте. Топором и спичками устанавливайте справедливость в стране! Такую, как вы ее понимаете. Поставил учитель двойку сыну – зарубить. Оставил начальник без премии – зарезать. Купил сосед машину – сжечь», – написал Павло Правый.

Блогер пишет, вседозволенность – э то не личная прерогатива Парасюка. Где написано, что народный депутат имеет право хранить взрывчатку? Это – статья Уголовного кодекса. «Если меня поймают с тротиловой шашкой – посадят, а Парасюку, значит можно? Закон только для быдла, а не для Парасюка? Если не посадить этого морального урода, завтра он подорвет Министерство обороны или храм вместе с прихожанами», – отметил Павло Правый.
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