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Журналист: отравление Кононенко – это попытка надавить на Порошенко

Журналист: отравление Кононенко – это попытка надавить на Порошенко
Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что отравление нардепа Игоря Коненка ртутью не произошло из-за бытовой неосторожности. По мнению блогера, то, что это именно отравление – нет сомнения, не живет же он рядом с открытым источником этого металла, чтобы так наглотаться.

«Откровенно говоря, я скептически отнесся к информации о покушении на Геращенко, хотя знаю, за одно только содействие работе «Миротворца» много желающих с него охотно кожу сняли бы, но Кононенко – это серьезно. Во-первых, Кононенко – очень грамотный специалист по бизнесу и имущественных правах, не зря же именно его называли организатором вывода Коломойского из «Укртранснафты». Без преувеличения можно сказать, со времен трагедии с Тарановым, президентская команда не испытывала такого удара», – написал Дмитрий Вовнянко.

По его словам, силами «российских пропагандистов» Кононенко создан безумный имидж коррупционера. Получается так, что всегда вокруг этого покушения можно поднять крик типа «враг врага гнобит». Кононенко – товарищ Порошенко еще со времен их совместной службы в армии. Такое покушение – не просто попытка отравить Кононенка. «Это – давление и предупреждение не только Порошенко – всей Банковой и Грушевского. После отравления Ющенко диоксином, в нашей стране такими вещами не шутят», – отметил блогер.
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