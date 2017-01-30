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В Украине появился политик, который хочет «переплюнуть» Тимошенко, Ляшко, Гриценко, – блогер

В Украине появился политик, который хочет «переплюнуть» Тимошенко, Ляшко, Гриценко, – блогер
Известные украинские блогеры раскритиковали очередное появление нардепа, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича в прямом эфире «112 канала».

Блогер Ким Ахеджаков на своей странице в Facebook написал: «Смотрю интервью Вадима Рабиновича на «112 канале». Это какой-то запредельный шок! Человек с мутным прошлым, бывший олигарх переживает за народ и требует понизить тарифы. То есть, сначала он этот народ грабит, а потом становится его ярым защитником!». По мнению Ахеджакова, Рабинович пытается переплюнуть всю популистскую братию одновременно: Тимошенко в манипуляциях, Ляшко в артистизме, Гриценко в ненависти к власти, Парасюка в идиотизме.

Блогер Мирослав Олешко был не менее эмоционален в своих высказываниях по поводу Рабиновича. «Должен констатировать – на популистском фронте появился очередной беспринципный конкурент. Концентрация болтунов становится просто критической. Ну, для болтунов, разумеется! «112 канал» окончательно скатился в «НьюзВан». Теперь там авторское шоу Рабиновича. Сказочник, депутат-коррупционер сам себе ведущий и начальник. В самое пиковое эфирное время воскресенья. Кремлевская агентура и в прямом эфире», – написал блогер.
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