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Дипломат: Тимошенко летит в США представлять интересы «Батькивщины», а не государства Украина

Дипломат: Тимошенко летит в США представлять интересы «Батькивщины», а не государства Украина
В пресс-службе ВО «Батькивщина» сообщили, что их лидер Юлия Тимошенко с 29 января по 4 февраля посетит США для встреч с представителями американской власти. По словам украинского дипломата Вадима Трюхана, если Тимошенко полетела, то это хорошо. Международное сотрудничество по партийной линии – это позитив для страны, не мешало бы ей еще слетать в Пекин, Дели, Токио, и в столицы всех остальных государств с G20, но ни о какой полноценной встрече с президентом Трампом речь идти не может.

«Хозяева Белого дома таких встреч не практикуют, но с помощниками или советниками конечно встречи возможны. Тимошенко не может представлять государство Украину во время этого визита, ведь никаких полномочий на это ей президент и правительство явно не давали. Более того, скорее всего, это и не командировка ее, как нардепа. Значит, она представляет там исключительно партию «Батькивщина», на что имеет право», – отметил дипломат.

По его словам, было бы хорошо если бы и остальные партии, по крайней мере, те, что не только на бумаге, отправляли своих лидеров, желательно в сопровождении международников, за пределы. Чем интенсивнее доносить до наших партнеров информацию о состоянии дел в Украине и вокруг нее, чем больше перенимать лучший опыт успешных стран, тем быстрее станем на ноги, в том числе выиграем войну за независимость от Кремля.
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