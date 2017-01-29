Ирина Геращенко: мир позволяет Кремлю использовать украинских заложников, как элемент торга

Выполнение Минских соглашений были заблокированы РФ и марионеточными «руководителями республик» потому что РФ не собирается пока выходить из Донбасса и потому, что Кремль откровенно ждал, что новая администрация в США может быть более лояльной. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее мнению, цель Москвы – это не покорение шахтерского края, а оккупация всей Украины, а еще Кремль ожидает, что 2017-й год принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран.
«Именно поэтому с сентября фактически заблокировано вопрос освобождения заложников. Для Москвы это козырь в торгах за снятие санкций. Речь идет и о политзаключенных в РФ и о заложниках на оккупированных территориях. Плохо, что мир позволяет Кремлю, что более двух лет незаконно удерживает украинцев, использовать заложников как элемент торга», – написала Ирина Геращенко в Facebook.
По ее словам, в этом контексте очень важна солидарная позиция стран ЕС, уже высказанная лидерами Германии, Франции, Великобритании, санкции должны продолжаться до полного выполнения Минских соглашений, то есть до возвращения Украине контроля над границей, а вопросы безопасности и гуманитарные вопросы должны быть первоочередными.