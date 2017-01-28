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Дипломат: Украина может ссориться с кем угодно, только не с Польшей

Дипломат: Украина может ссориться с кем угодно, только не с Польшей
Украинцы могут поссориться с белорусами, россиянами или казахами, но они должны помнить, что ссориться с поляками – это не только огромная ошибка, но и преступление. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Богдан Яременко, бывший генконсул Украины в Стамбуле.

По словам дипломата, в сложившейся ситуации Украине нужно уступить, поскольку отношения между двумя странами вошли в новый виток напряженности. «В обеих странах наблюдается рост национализма, и именно в этом заложено противостояние между поляками и украинцами. Частично поляки негативно реагируют на рост патриотизма в Украине, и я не вижу ничего рационального в том, как некоторые поляки на это реагируют. Конечно, обе страны проживут друг без друга, и на первом этапе очевидных последствий никто не заметит, но Польша нужна нам больше, чем мы ей», считает Яременко.

По его словам, уступки Польше не означают отказ от украинства, но первые шаги по примирению должна сделать именно Украина, поскольку она слабее Польши, кроме того, поляки – не россияне, и с ними всегда можно договориться.
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