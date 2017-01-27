Блогер: Болотова убрали, чтобы не сказал в Гааге чего лишнего

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что смерть главаря сепаратистов Валерия Болотова можно смело ставить рядом с кончиной Моторолы в лифте. По словам блогера, только вот Моторола был простой пешкой, которого в лифте отправили на тот свет, а вот Болотов реально решал многие дела на Донбассе, за что удостоился квартиры в Москве.
Павло Правый подчеркивает, что Болотов – это главный сепаратист «русской весны» в Луганске 2014-го года. «Это – главный урод, который расстреливал людей. На нем горы трупов. Он человек Александра Ефремова, друг Мельника. Валера никогда не отличался интеллектуальными способностями, знал его лично, играли в футбол на первенство истфака ЛГПИ. Просто Валера пошел в услужение Ефремову, а у вашего покорного в то время такой возможности не было, а теперь тоже, честно, если бы была возможность, не пошел. Ну, это такое», – написал Павло Правый.
По его словам, убрали Валеру, чтобы не сказал в Гааге чего лишнего. «Говорите, Путин убирает пешек? Правильно. Интересно, после этого, кто будет следующий?», – задается вопросом блогер.