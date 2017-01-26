Блогер: російські терористи є достойними наслідувачами своїх предків

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Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що дехто з українців дивується, що «русскомирцы» грабують Донбас. На думку Павла Правого, росіяни все життя грабували і крали і не лише мідний контактний дріт з трамвайних маршрутів в Луганську та тролейбусних ліній в Алчевську, вони чужу історію та мову привласнювали.За словами Павла Правого, в СРСР крадіжки й пограбування було поставлено на поток. Це була філософія «совка» – не лише вкрасти чуже, але й видати за своє. Для прикладу блогер пропонує цілий ряд «крадіжок» Росії. Так, революційна пісня «Там вдали за рекой» – вкрадена у «білогвардійців». Її було написано ще в 1905 році за подіями російсько-японської війни. Піонерська пісня «Взвейтесь кострами» - вкрадена з опери Шарля Гуно «Фауст». Навіть «Вставай, страна огромная» вкрадена і привласнена комуністами у вчителя Боде, який написав відповідний вірш до Першої світової ще в 1914 році. Перший радянський комбайн – «Комунар» - вкрадено у американської фірми Холт-Катерпиллер. Перший ралянський трактор – «Комунар» вкрадено у німецької фірми Hanomag. Перший радянський військовий літак – Р-1 вкрадено у британця Джефрі де Хевилленда.«Навіть в перших радянських комп’ютерах стояв процесор, який розвідка в буквальному сенсі вкрала. Процесор купували в Японії через місцеву агентуру, контрабандою переправляли в СРСР, де зверху на японські написи наклеювали лейбу «Made in USSR» і щоб надто цікаві техніки випадково не виявили факт крадіжки, все це заливалося лаком. В 1945 році СРСР вивіз з Німеччини практично все, від трусів і домовин до електростанцій і старих пароплавів, які давно вже не виходили від причалів. Вивезено байдарки з олімпійського каналу. Було вивезено 18 вцілілих болідів Auto Union, що до війни брали участь в гонках Grandes Epreuves, попереднику «Формули-1». І це, не рахуючи того, що везли собі маршали, генерали, офіцери та солдати. Один Жуков відправив собі з Німеччини лише меблів 7 вагонів, лише тканин 3,5 кілометри, не рахуючи картин старих майстрів і кілограмів коштовного каміння!», – зазначив Павло Правий.