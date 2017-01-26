Залог за скандальную Заверуху внес сторонник Януковича-младшего, – журналист

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Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал новость о том, что из следственного изолятора под залог выпустили бойца «Айдара» Виту Завируху, подозреваемую в участии в убийстве двоих полицейских и ограблении АЗС WOG в мае 2015 года.По слвоам блогера, Заверуха вышла на свободу под залог в 1 миллион 600 тысяч гривен. «У вас есть лишние 57 тысяч баксов, чтобы внести залог? У меня нет. Кто же он – тот благодетель? А это такой себе бизнесмен Алексей Тамразов, бывший заместитель председателя правления ПАО «Укргаздобыча» и близкий знакомый покойного Януковича-младшего. А вообще за ним там еще тысяча разных подвигов и опыт «борьбы за демократию и европейские ценности», начиная от кавказских криминальных группировок», – отметил Дмитрий Вовнянко.Журналист почеркивает, что не стоит удивляться благодетельному жесту Тамразова, ранее тот же господин внес залог за молодых людей, обвиняемых в убийстве журналиста-украинофоба Олеся Бузины.«Хочется задать много вопросов господину Тамразову, например, какие общие дела есть у господина Тамразова и группировки С14? И что за прозрение пришло к бывшему стороннику Януковича, что он поперся в «Автомайдан»? И как там его такого приняли? Почему мне вспоминается анекдот «Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу», – резюмировал журналист.