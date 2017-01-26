Фурса: три важных шага в борьбе с коррупцией

Чтобы побороть коррупцию в Украине, нужно сделать три главных шага – провести приватизацию и осуществить судебную реформу, а также продолжить реформы корпоративного управления в госкомпаниях. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Сергей Фурса, инвестиционный банкир.
По его словам, прежде всего, в Украине нужно создать антикоррупционные суды, и, если все это будет серьезно, то речь должна идти о приватизации, судебной реформе и завершении реформы корпоративного управления в госкомпаниях. По мнению эксперта, львиная доля коррупционных схем как раз приходится только на государственные компании. Кроме того, Фурса подчеркнул, что приватизация государственных компаний позволит решить сразу несколько важных проблем в стране.
«Частный собственник сможет ликвидировать коррупцию. Существует и другой вариант – корректное управление, но здесь понадобятся наблюдательные советы, которые займутся контролированием менеджмента и не позволят ему обворовывать компании», подчеркнул финансовый эксперт. Напомним, что в рейтинге коррупция Украина по-прежнему занимает одно из «ведущих» мест.