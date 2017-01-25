валюта
СпецтемаЭксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Прибыльность «Укрзализныци» нравится не всем: против Бальчуна организована масштабная кампания

Прибыльность «Укрзализныци» нравится не всем: против Бальчуна организована масштабная кампания
Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook, что совсем не случайно некоторые люди начали жаловаться, что в последнее время в пассажирских поездах ездить невозможно: сквозняк, снег забивается в щели, сверху течет вода. Раньше такого не было, а тут резко бедствие приключилось.

По словам блогера, это и есть неприкрытая атака на главу «Укрзализныци» Войцеха Бальчуна. Очень сильно его команда наступила на мозоли железнодорожным чиновникам, которые воровали не миллионы – миллиарды. «Представьте себе, какие масштабы воровства, если 25 лет «Укрзализныця» была убыточной, а в 2016 году с приходом Бальчуна она получила чистой прибыли 303 миллиона. Догадайтесь, в чьих карманах они оседали», – отметил Павло Правый.

Он предполагает, что железнодорожные чиновники специально выгоняют из тупиков ржавые вагоны, чтобы вызвать возмущение пассажиров и расшатать ситуацию вокруг руководства «Укрзализныци». «Это называется саботаж. Этим должна заниматься Генпрокуратура, Министерство внутренних дел, СБУ, НАБУ. Причем дырявые вагоны не единственное направление атаки. Это лишь часть «спецоперации». Хорошо согласованной и координированной», – отметил блогер.

По его словам, масло в огонь подливают СМИ, которые принадлежат экс-регионалам, например, ZIK господина Дыминского начали информационную атаку, подключив различных экспертов, которые начали рассказывать, что прибыль «Укрзализныци» не настоящая. «На самом деле видно откуда растут рога всей этой «операции». Не думаю, что этого не видят в НАБУ, в правительстве, в Верховной Раде. Надеюсь, что мы вместе не отдадим Бальчуна на растерзание «борцунам» и тем, кто их удерживает на денежном и пищевом довольствии», – резюмировал Павло Правый.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России
Важное за сутки
24 янв 2017
15009

Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Журналист телеканала «Дождь» Александр Невзоров рассказал, что главарь донецких террористов Александр Захарченко стал посмешищем в России, причём это произошло с «руки» Кремля. Как пояснил журналист

25 янв 2017
7578

Боевики «ДНР» прокомментировали вчерашнее заявление ВСУ о контроле над трассой, ведущей в Горловку

Террористы самопровозглашенной «ДНР» сообщили, что занимаемые ими позиции возле трассы, идущей по направлению оккупированной Горловки, остались без каких-либо изменений, а информация украинских

Последние новости

Прибыльность «Укрзализныци» нравится не всем: против Бальчуна организована масштабная кампания

Новый рекорд по производству мяса птицы в Украине

Процедура развода Джоли и Питта затянется еще на год, актеры потратят миллионы

Украинских водителей ожидают регулярные «проверки знаний»

"Кремль не буде більше таким наївним": Лавров пояснив, що очікує РФ від США

Блогер: в России заврались уже все и обо всем да так, что ложь эту еще не вычерпать за сто лет

Ученые назвали два препарата, которые помогут в борьбе с депрессией

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: ескалація в Попаснянському районі

Блогер: финансовые рынки – некий «коллективный разум инвесторов» – обожают Дональда Трампа

Синоптики: 26 и 27 января в Украине будет до 24 градусов мороза

Додон хоче вигнати російські війська з території Молдови

Украинцам нужно готовиться к изменению тарифов на сотовую связь

Експерт запропонував варіант кращого контролю бойовиків "Л/ДНР"

Розвідка: Бойовиків на Донбасі охопила "страшна епідемія"

Окупанти у Криму затримали адвоката Миколу Полозова

В Україні очікується різка зміна вартості мобільного зв’язку

Розвідка: Бойовики активно приховують втрати

Журналист: сначала Путин выдавил все мыслящее с РФ, а теперь оказалось, что строить летающие ракеты мы уже не можем

Нацгвардію стягнули до ВР і Кабміну через протести автовласників

У РФ пояснили, для чого нарощують війська біля кордону з Україною

 Новости за день