Прибыльность «Укрзализныци» нравится не всем: против Бальчуна организована масштабная кампания

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Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook, что совсем не случайно некоторые люди начали жаловаться, что в последнее время в пассажирских поездах ездить невозможно: сквозняк, снег забивается в щели, сверху течет вода. Раньше такого не было, а тут резко бедствие приключилось.По словам блогера, это и есть неприкрытая атака на главу «Укрзализныци» Войцеха Бальчуна. Очень сильно его команда наступила на мозоли железнодорожным чиновникам, которые воровали не миллионы – миллиарды. «Представьте себе, какие масштабы воровства, если 25 лет «Укрзализныця» была убыточной, а в 2016 году с приходом Бальчуна она получила чистой прибыли 303 миллиона. Догадайтесь, в чьих карманах они оседали», – отметил Павло Правый.Он предполагает, что железнодорожные чиновники специально выгоняют из тупиков ржавые вагоны, чтобы вызвать возмущение пассажиров и расшатать ситуацию вокруг руководства «Укрзализныци». «Это называется саботаж. Этим должна заниматься Генпрокуратура, Министерство внутренних дел, СБУ, НАБУ. Причем дырявые вагоны не единственное направление атаки. Это лишь часть «спецоперации». Хорошо согласованной и координированной», – отметил блогер.По его словам, масло в огонь подливают СМИ, которые принадлежат экс-регионалам, например, ZIK господина Дыминского начали информационную атаку, подключив различных экспертов, которые начали рассказывать, что прибыль «Укрзализныци» не настоящая. «На самом деле видно откуда растут рога всей этой «операции». Не думаю, что этого не видят в НАБУ, в правительстве, в Верховной Раде. Надеюсь, что мы вместе не отдадим Бальчуна на растерзание «борцунам» и тем, кто их удерживает на денежном и пищевом довольствии», – резюмировал Павло Правый.