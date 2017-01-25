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Журналист: сначала Путин выдавил все мыслящее с РФ, а теперь оказалось, что строить летающие ракеты мы уже не можем

Журналист: сначала Путин выдавил все мыслящее с РФ, а теперь оказалось, что строить летающие ракеты мы уже не можем
Руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Вместо деталей с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, обнаружено менее жаростойкие. Силовики РФ, включая работников ФСБ, выехали на предприятие, чтобы разобраться с возможным фактом подмены важных деталей.

По словам известного российского оппозиционного журналиста у Путина всегда так, сначала он воюет со всякими там «балалаечниками» и «креаклами», которые хотят свободы и независимости, кошмарит независимых предпринимателей, отжимает «Юкос», сажает физиков-ядерщиков, ищет шпионов, разгоняет митинги, уничтожает СМИ, обласкивает гопников, обливает мочой фотографии, громит библиотеки, говорит про черту оседлости, выдавливает из страны все критически мыслящее, творческое, думающее, а потом, когда цель достигнута, все согласны и послушны, и вот тут-то бы и завоевать весь мир своими ракетами, выясняется, что строить ракеты такой президент с такой страной, как раз таки и не в состоянии.

«Выходит, что в России легко может кто-то ушлый двигателя второй ступени украсть, в этом вся сущность нынешней России, а сделать так, чтоб летало и не падало – уже нет.
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