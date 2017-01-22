Мустафа Найем заговорил об эмиграции

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Тема эмиграции последнее время довольно часто поднимается среди украинских граждан. «Здесь уже нечего делать» — говорит большинство. Согласно последним социологическим данным, больше чем 60 % молодых украинцев хотят или готовы уже выехать из страны.Своими мыслями по этому поводу поделился народный депутат Украины Мустафа Найем на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что как бы там не было, но та Украина и то, что мы имеем сегодня, это результат старой системы, которая или разворовала страну, или же продолжала строить страну по системе прошлого. Политик выразил намерения не сдаваться в будущем и заявил:«Да, здесь тяжело. Да, многое – в сравнении с тем, как могло бы быть – выглядит диким. Да, здесь проблемы с безопасностью, медициной, образованием и сложно строить планы на будущее. Это все правда. Но глупо думать, что получив гражданство и пройдя паспортный контроль, вы автоматически станете частью общества в другой стране. Это иллюзия. Вы никогда не будете там своими. Даже имея свой большой бизнес, вы всегда там будете чужим».