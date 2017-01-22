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Блогер: осталось каких-то четыре года и американцы опять вспомнят, что Крым – это Украина, а Путин – это нехороший человек

Блогер: осталось каких-то четыре года и американцы опять вспомнят, что Крым – это Украина, а Путин – это нехороший человек
С избранием 45-ого президента США Дональда Трампа последняя надежда у мировой демократии осталась только одна – Дональд Трамп. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко. По его словам, в США нужно прекратить все протесты, ведь Трампу не противостоять надо, а помогать, поддерживать его во всех начинаниях, чтоб за четыре года он умудрился так выгрызть Америке мозг, чтобы она сказала – все, хватит.

«Возможно, через четыре года президентства Дональда Трампа американцы скажут, что не стоит уж так экспериментировать, не нужно нам больше великой закрытой Америки, не хотим больше изоляционизма, возвращайте обратно старый добрый кривой либерализм и беженцев с мигрантами заверните. Добро пожаловать, друзья! Вместе – здорово! И ЕС – это здорово! И НАТО – это здорово!», – отметил Бабченко.

Журналист отмечает, что главное, чтобы после четырех год президентсва Трампа американцы вообще не забыли, что такое НАТО. «Забудут НАТО, но потом вспомнят, восстановят. Вспомнят американцы, что Крым – это Украина,а Путин – это нехороший человек и Марин Ле Пен, кстати, тоже. Вот, примерно, как-то так и будет через каких-то четыре года», – подытожил блогер.
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