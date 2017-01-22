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Тарас Березовец: покушение на Геращенко – свидетельство того, что война может коснуться любого патриота своей страны

Тарас Березовец: покушение на Геращенко – свидетельство того, что война может коснуться любого патриота своей страны
Предотвращение СБУ убийства российскими спецслужбами народного депутата Антона Геращенко это, с одной стороны, четкий сигнал того, насколько профессионально стала работать украинская контрразведка, а с другой – демонстрация того, что война против Украины продолжается и она может коснуться любого настоящего патриота своей страны. Обэтом на своей странице в соцсети Facebook пишет известный украинский политолог Тарас Березовец, передает replyua.net.

По словам политолога, выбор в качестве мишени Антона Геращенко, которого Тарас Березовец называет своим другом и соратником, неслучаен, потому что Геращенко, в отличие от многих перекрасившихся и мимикрирующих, настоящий патриот и профессионал, очень много на деле делающий для обеспечения безопасности нашей страны и тем самым ставший Кремлю, словно кость в горле.

«Работа, которую я и мои коллеги имеем честь делать вместе для Украины, будет не просто продолжена, а многогократно усилена. Это и есть наш ответ всем врагам, внешним и внутренним», – резюмировал Березовец.
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