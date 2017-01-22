Политолог: нет никаких 1-1,5 миллионов переселенцев ОРДЛО в Украине

Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в Facebook высказал мнение насчет 1,5 миллионов беженцев с Донбасса, которые, по словам некоторых экспертов, представляют какую-то угрозу своей организацией Украине.
По словам Романенко, нет никаких 1-1,5 миллионов переселенцев в Украине, процентов 80 мертвые души, которые находятся там же, где жили до войны. Если 1,5 миллиона уехали в Украину, 1 миллион в Россию, то в обеих областях ОРДЛО остались 1 миллион человек, что не может не вызывать улыбки, поскольку ОРДЛО в этом случае практически обезлюдело бы.
«Высокие цифры якобы беженцев нужны для того, чтобы просто рубить деньги на получении пенсий и пособий там и здесь. Торговля мертвыми душами идет очень бойко. И уж никак переселенцы не организованы, чтобы сказать, что они являются суперсилой, которая якобы угрожает независимости Украины. В ОРДЛО остались наиболее пассивные, то есть бюджетники, а поскольку их там было большинство, то и бежать это большинство не могло, поскольку у него нет ресурсов жить здесь, а средний класс и богатые оттуда сбежали, здесь в Украине снимают квартиры, покупают недвижимость, создают бизнесы. Они плюс минус вписались», – отметил политолог.
Он отмечает, что 80% сидят в ОРДЛО и никуда не собирались. Общий поток сбежавших реально это несколько сот тысяч беженцев. Плюс минус 200-400 тысяч в Украину. «Вообще, в Украине назрела необходимость проведения переписи населения. Потому что мертвые души уже давно стали фактором разграбления госбюджета. Боюсь, она принесет немало открытий, но это лучший способ прекратить спекуляции на сей счет», – резюмировал Юрий Романенко.