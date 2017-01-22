Дипломат: візит Порошенко до Естонії і Фінляндії – дуже добрий знак

Як передає replyua.net, відомий український дипломат Вадим Трюхан побачив добрий знак у анонсованому візиті президента Петра Порошенка до Естонії і Фінляндії на наступному тижні. За словами дипломата, Естонія – член НАТО, Фінляндія теж член НАТО та ЄС. Естонія – під перманентною загрозою створення чогось типу «Нарвської народної Республіки» і побувала під окупацією СРСР, Фінляндія, після того, як вислизнула з лещат Москви сто років тому, змогла вистояти проти радянсько-ординської імперії у зимовій війні 1939-40 років.
На думку Вадима Трюхана, з такою історичною спадщиною і Таллін, і Хельсінкі розуміють Київ, як ніхто інший у Європі. Тому треба спілкуватися на всіх рівнях, постійно і на всі теми, - від політики і дипломатії, до торговельно-економічного, інвестиційного, гуманітарного та іншого співробітництва.
«У 2011 році разом з Посольством України в Естонії проводили бізнес форум в Талліні, особисто був вражений від високого рівня професіоналізму і зацікавленості у співпраці з боку естонських підприємців», – зазначив український дипломат.