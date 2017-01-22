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Блогер: протесты в США напоминают шабаш бездельников

Блогер: протесты в США напоминают шабаш бездельников
Известный украинский экономист и блогер Тарас Загородний на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что протесты, которые устраивают сторонники левых бездельников в Соединенных Штатах против Трампа, напоминают истерику «левых» против Тетчер. По мнению блогера, протесты в США скорее напоминают какое-то театральное представление, чем реальный протест.

«В свое время кучка профсоюзных деятелей, тянувших на дно страну, пытались снести Тетчер. Тетчер оказалась не такой впечатлительной, как ее предшественники, и разогнала эту шайку бездельников и заставила работать, после чего вытащила страну их трясины социализма и анархии», – написал Загородний.

Блогер подчеркивает то, что Дональд Трамп еще ничего не сделал, а эти бездельники, расплодившиеся при Бараке Обаме за деньги работающих людей, уже протестуют. «Оно и понятно. Деньги на шару получают, работать не надо, можно и поразвлекатьcя. По моему, Дональд Трамп на правильном пути, сейчас начнет сокращать пособия на бездельников и заставит их работать, вот тогда-то протесты резко и прекращаться, ведь задаром не только в Украине не протестуют, но и в США тоже», – подытожил Тарас Загородний.
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