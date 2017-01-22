Астролог: судьба Савченко сложится очень непросто

Известный астролог Влад Росс считает, что судьба Надежды Савченко будет очень похожа на судьбу легендарной француженки Жанны Д’Арк, кроме того, он заявил, что все обвинения в адрес нардепа в ее связях с Кремлем абсолютно беспочвенны, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
По словам Росса, он еще год назад предупреждал о том, что политики захотят подняться на Савченко, после чего начнут ее гнобить, - в результате все оказалось правдой: сначала ею попользовались, а потом кинули. «Сейчас Савченко везде будет нежеланной, и я не исключаю, что она станет жертвой. Ее судьба чем-то похожа на судьбу француженки, однако тогда была инквизиция, а сейчас обвиняют в сотрудничестве с Москвой и лишают всех званий», заявил астролог.
По его мнению, обвинения в связях с Кремлем являются полным бредом, и он в это не верит, потому что Савченко является ярким националистом, который возродит национальное движение в Украине. «У Савченко неплохие перспективы ввязаться в президентскую гонку, однако депутату необходимо выбрать хорошую команду, чтобы победить», подчеркнул Росс.