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Дипломат: українців треба негайно рятувати, запустивши програму національної ідентичності

Дипломат: українців треба негайно рятувати, запустивши програму національної ідентичності
Відомий український дипломат Вадим Трюхан на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що сьогодні в День Соборності України надзвичайно шкода більшість жителів окупованих Росією Донецької і Луганської областей, деяких переселенців і багатьох людей з паспортом громадянина України з інших регіонів, навіть у Львові таких вистачає, які насправді українцями за 26 років незалежності так і не стали.

«Причому росіянами вони теж ніколи не стануть, хіба гастрарбайтерами другого сорту чи «пушечним» м'ясом. Стан людей – застрягли в пустоті марень і ностальгії за СРСР, - від одного берегу відпливли, а до іншого так і не пристали, адже до нього... безмежний космос», – написав Вадим Трюхан.

Дипломат наголошує, що з досвіду інших країн, після війни треба буде нарешті реалізувати всеохоплюючу національну програму, результатом якої має стати встановлення національної ідентичності цими людьми, причому самим ними. «Хоча, можливо, ні, чекати не можна ні дня. Таку програму треба запускати вже. Питання лиш в тому, хто візьметься за її розробку і головне – реалізацію?», – задається питанням Вадим Трюхан.
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