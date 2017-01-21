Дипломат: стаття Пінчука в американській пресі є соромом для нинішньої України



Відомий дипломат Вадим Трюхан в ефірі одного з українських телеканалів акцентував увагу на тому, що Україні нарешті треба відійти від розмов про її залежність від тих процесів, які відбуваються у Європі та



«Для того, щоб ми стали сильними треба всього один фактор – консолідація українського суспільства. Саме тоді можна буде на світовій арені вимагати, а не просити тих чи інших поступок. І найголовніше – ми маємо щось конкретне запропонувати, а не тільки просити. Сьогодні ми виступаємо не єдиним голосом, а різноголоссям, для прикладу можна згадати статтю Пінчука, яка є соромом для нинішньої України. Не можна виступати з такими зрадницькими заявами, тим більше в американській пресі. Український політиком після російської агресії мав би вже давно консолідуватися і виступати на міжнародній арені з проукраїнською позицією, а так виходить, що частина політиків просто заробляє гроші від Москви», – зазначив Вадим Трюхан.



Що стосується відносин України і США за президентства Трампа, то дипломат наголосив, що у нас є шанс на те, щоб україно-американські стосунки стали більш інтенсивними, ніж прагматичними. Стосовно політики Дональда Трампа дипломат спрогнозував, що є лише два варіанти поведінки республіканця, або він сам швидко адаптується і буде приймати рішення особисто або ж він буде прислухатися до думки професійних людей зі своєї команди. «Найцікавіше буде почути реакцію Трампа на заклик президента КНР, який в Давосі заявив, що великі країни не повинні тиснути на малі. Яка реакція буде Білого дому, побачимо вже найближчим часом», – резюмував Вадим Трюхан.

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Горячая тема: Генералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове Відомий дипломат Вадим Трюхан в ефірі одного з українських телеканалів акцентував увагу на тому, що Україні нарешті треба відійти від розмов про її залежність від тих процесів, які відбуваються у Європі та США . За словами дипломата, ніхто в цьому світі не поважає і не любить слабких, які постійно жаліються і просять гроші. Україні нарешті потрібно стати сильною.«Для того, щоб ми стали сильними треба всього один фактор – консолідація українського суспільства. Саме тоді можна буде на світовій арені вимагати, а не просити тих чи інших поступок. І найголовніше – ми маємо щось конкретне запропонувати, а не тільки просити. Сьогодні ми виступаємо не єдиним голосом, а різноголоссям, для прикладу можна згадати статтю Пінчука, яка є соромом для нинішньої України. Не можна виступати з такими зрадницькими заявами, тим більше в американській пресі. Український політиком після російської агресії мав би вже давно консолідуватися і виступати на міжнародній арені з проукраїнською позицією, а так виходить, що частина політиків просто заробляє гроші від Москви», – зазначив Вадим Трюхан.Що стосується відносин України і США за президентства Трампа, то дипломат наголосив, що у нас є шанс на те, щоб україно-американські стосунки стали більш інтенсивними, ніж прагматичними. Стосовно політики Дональда Трампа дипломат спрогнозував, що є лише два варіанти поведінки республіканця, або він сам швидко адаптується і буде приймати рішення особисто або ж він буде прислухатися до думки професійних людей зі своєї команди. «Найцікавіше буде почути реакцію Трампа на заклик президента КНР, який в Давосі заявив, що великі країни не повинні тиснути на малі. Яка реакція буде Білого дому, побачимо вже найближчим часом», – резюмував Вадим Трюхан.