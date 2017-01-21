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Кумовья Ющенко и Саакашвили полные антиподы

Кумовья Ющенко и Саакашвили полные антиподы
Известный ведущий телеканала NewsOne Василий Апасов на своей странице в Facebook выразил восторг от общения с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. По словам журналиста, наблюдая за Ющенко, поразила приятная энергетика, исходящая от экс-президента, поразило то, как он себя ведет, как он говорит, даже как он реагирует на критику и отвечает на нее.

«В этом человеке есть некий симбиоз простоты, который его сближает с простым человеком и элегантности от жестикуляции до одежды, где дело совсем не в стоимости последней. Мне кажется, я вчера увидел в нем то, за что его в свое время полюбили многие украинцы, даже ни разу не встречая его лично. Я долго думал с кем я мог бы провести параллель и тут мне пришел в голову пример Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии для меня выглядит полным антиподом и я сейчас не говорю о смысловой нагрузке потока словоблудия исходящей от Саакашвили, на каждый товариществ свой купец, а о моментах некоего несоответствия уровня человека и модели его поведения, невзирая на приставку «экс», – написал Василий Апасов.

По его словам, говоря о Викторе Ющенко, можно сказать, что в 90% случаев нельзя согласиться с его точкой зрения, но после общения с экс-президентом появилась уверенность, что в итоге с Ющенко можно прийти к общему знаменателю.
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