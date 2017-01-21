Политолог об отношениях Трампа и Путина: будет либо большая сделка, либо большая война

Политолог-международник Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что удивляет реакция и позиция некоторых украинских политиков, политологов и даже дипломатов на инаугурацию Дональда Трампа. Волошин подчеркивает, что речь идет об умных и даже глубокомысленных людях, а не тех, кто налево и направо разбрасывается беспорядочными мыслями.
«Так вот у них один ответ: Трамп еще поссорится с Путиным, Обама тоже начинал с перезагрузки и так далее. Все это вполне возможно. Трудно спорить, что Трамп может быть жестче по отношению к Кремлю, чем была б Хиллари. Проблема в другом. А другой стратегии, кроме как уповать на конфликт США с Россией вы придумать не можете? Это же тупик полагаться на внешнюю силу. Не говоря уже о том, что не может быть для украинцев большей беды, чем война между США и Россией. От нас первых камня на камне не останется», – написал политолог.
По его словам, не стоит тешить себя иллюзиями и оскорблять собственный интеллект, будет либо большая сделка, где придется поступиться частью ура-патриотической повестки, либо большая война и второе явно хуже.