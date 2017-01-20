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Блогер: наконец-то закончилась самая страшная «зарада»

Блогер: наконец-то закончилась самая страшная «зарада»
Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что корпорация «Рошен» объявила о закрытии Липецкой фабрики и тем самым навсегда развеяла «зраду» о том, что как минимум раз в месяц Порошенко «сдавал» Украину Путину в обмен на возможность кормить россиян своими «барбарискаии». А на 23 февраля в сети появлялись фотки шоколадок «Рошен», что их типа производят на Липецкой фабрике с колорадской лентой на обертке и поздравлением с праздником.

«Конечно, мы еще прочитаем на странице у Касьянова, что это по его требованию Порошенко закрыл Липецкую фабрику. Мы еще послушаем Гнапа, Найема. Тимошенко, Гриценко, Монтян, Поросюка. Мы еще услышим Лещенка с измученным квартирным вопросом и остальных борцов с коррупцией, которые будут в один голос кричать, что это они дожали Порошенка. Главное, что подлый Порошенко так и не сдал Украину в обмен на Липецкую фабрику, как предсказывали «борцы». Взять и так подрезать крылья музе больших аналитиков и пророков – это не «зрада?», – написал Павло Правый.

По его словам, наконец-то в России сегодня большая радость, не будет отныне люд русско-православный травиться «бандеровскими» конфетами. Особая радость уносится на крыльях двуглавого орла над Липецком. Наконец исчезнет проклятая язва, которая разъедала скрепи города и позорила его перед остальной частью страны. К тому же с закрытием фабрики еще 700 православно-хромосомных граждан посчастливилось вырвать из рабского труда на «бендеровцев». Уже завтра биржа труда гостеприимно распахнет перед уволенными свои двери и поддержит волшебное ощущение российской стабильности.

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