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Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабтсва Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабтсва Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы
Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет, что адвокатом «бандеровской» фабрики «Рошен» в Липецке была Виолетта Волкова, которая называла себя борец с хунтой, защитницей «русского мира». До этого, правда, она была оппозиционерка, но священный чудодейственный «Крым наш» все расставил в голове по правильным местам.

«Ночью Виолетта спала и видела, как российские танки захватывают Киев и Львов, а днем обслуживала интересы фабрики Петра Порошенко. Ничего личного. Просто бизнес. И вот сегодня ее мечта, наконец, сбылась, мощным танковым клином хунте нанесен кровавый удар. Наконец-то наша прекрасная Родина сломала рога «бандерам» и закрыла липецкий «Рошен»! Теперь Виолетте не придется получать кровавые доллары из логова «Бандерштадта». Давайте поздравим ее с победой, слезы счастья на щеках принципиального адвоката в этот торжественный день совершенно оправданы. Не смейтесь над этой слабостью. Что может быть более волнующим в жизни настоящего патриота?», – иронизирует Аркадий Баченко.

По его словам, солнце взошло сегодня над Липецком, около тысячи таких же, как Виолетта Волкова, людей освободились от рабства Петра Порошенко, с учетом семей – две тысячи.
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