Карл Волох: Януковичу приснился очередной сон, а наши «зрадофилы» его подхватили

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Известный общественный активист и блогер Карл Волох на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что по мере приближения процесса о госизмене президента-беглеца Виктора Януковича усиливается поток бреда от беглых по дискредитации руководителей Майдана и постмайданной власти. На этот раз сам Янукович заявил о намерении передать украинским правоохранительным органам некие свидетельства, что расстрел на Майдане устроили Андрей Парубий с Александром Турчиновым.«На самом деле, вся эта чушь на заслуживала бы никакой реакции, если бы не уверенность, в том, что прислуживатели поехавших с катушек «зрадофилов» будут на полном серьезе ее обсуждать и распространять, как регулярно делали до этого с вонючими вбросами Медведчука и Портнова», – написал Карл Волох в Facebook.Отметим, что на днях экс-президент Янукович заявил, что у него есть секретные доказательства о якобы причастности нынешней власти Украины к расстрелу майдановцев. На этот раз свой взгляд Янукович остановил на Турчинове и Парубие. При этом, Янукович пожелал, чтобы его новые доказательства рассмотрели международные организации.