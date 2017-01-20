Блогер: вирішив робити Майдан-3 і скидати «злочинну владу», ви зі мною?



Як



«Це ж напевно, учора увечері Петро Порошенко зі своїм другом Володимиром Гройсманом пили біля «Бахуса» каву, курили, і все це кидали нормальним людям під ноги! І знаєте, що найбільше обурює? Те, що на відстані простягнутої руки стоять дві сміттєві урни, пустісінькі. Порошенко треба було лише повернутися й викинути недопалок у смітник. Свинтус», – написав Павло Правий.



На думку блогера, треба йти на Майдан скидати Порошенка, Гройсмана, Парубія, а замість них вибрати гарних правителів аби зробили так, шоб на тротуарах і у під`їздах було чисто, а заразом, щоб і долар по вісім гривень та зарплата, як мінімум така, як у сусідній Польщі, але роботи, щоб менше, бо в Україні завжди тяжча робота, ніж за кордоном.

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Горячая тема: Гидрометцентр: 21 января погода в Украине резко изменится Як передає replyua.net , відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що сьогодні зранку прийняв важливе рішення скидати «злочинну владу». За словами блогера, така ідея виникла, коли підійшов до магазинчика «Бахус», він з 8 до 10 продає в тому числі й каву з автомата, на снігу було розкидано десь два десятки пластикових «ложечок», якими розмішують каву і десь з десяток недопалків.«Це ж напевно, учора увечері Петро Порошенко зі своїм другом Володимиром Гройсманом пили біля «Бахуса» каву, курили, і все це кидали нормальним людям під ноги! І знаєте, що найбільше обурює? Те, що на відстані простягнутої руки стоять дві сміттєві урни, пустісінькі. Порошенко треба було лише повернутися й викинути недопалок у смітник. Свинтус», – написав Павло Правий.На думку блогера, треба йти на Майдан скидати Порошенка, Гройсмана, Парубія, а замість них вибрати гарних правителів аби зробили так, шоб на тротуарах і у під`їздах було чисто, а заразом, щоб і долар по вісім гривень та зарплата, як мінімум така, як у сусідній Польщі, але роботи, щоб менше, бо в Україні завжди тяжча робота, ніж за кордоном.