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Павел Казарин: учитесь у Трампа «крушить надежды» Путина

Павел Казарин: учитесь у Трампа «крушить надежды» Путина
Ядерное вооружение для России куда важнее, чем Крым и тем более Донбасс, о Сирии и вообще не стоит говорить, именно поэтому своим заявлением президент США Дональд Трамп не просто огорчил президента РФ Путина, а поставил в неловкое положение перед своими соотечественниками, которые до сих пор скандируют «Трамп – наш». Об этом известный украинский журналист и блогер Павел Казарин пишет в своем блоге.

«Вся проблема заключается в том, что Путин сочинил миф о сверхдержаве, в который свято верит большинство россиян. По мнению Путина именно Россия, как сверхгосударсвто должно решать судьбы других государств, но так не думают другие страны, в том числе и США. Более того – в мировых столицах вызывают недоумение попытки Кремля определять будущее тех стран, которые ее окружают, той же Украины», – написал Павел Казарин.

По его словам, Москва увидела в победе Трампа на президентских выборах в США партнера, надежного друга, но своим заявлением о сокращении ядерного арсенала Кремля республиканец жутко огорчил Путина. Оказывается, Белому дому от Кремля нужно не «равноценное партнерство» и не «совместное политбюро», а лишь сокращение опасных рисков, которые несет в себе ядерный боезапас РФ.
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