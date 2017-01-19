Бузаров: продуктивность форума в Давосе для Украины резко снизилась

Андрей Бузаров, эксперт-международник, считает, что продуктивность Всемирного экономического форума в Давосе резко снижается для Украины из-за того, что украинская делегация не имеет единой позиции по многим вопросам, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
По словам эксперта, форум этого года был очень слабым, и для Украины главная проблема заключается в том, что наша делегация не смогла сформировать единую позицию по многим вопросам. «Петр Порошенко высказал свою собственную позицию, а олигарх Виктор Пинчук заявил о другой позиции. Такая ситуация не способствует продвижению переговоров по всем направлениям», считает Бузаров.
По его мнению, Всемирный экономический форум может быть отличной площадкой для различных переговоров, но в 2017 году Давос проигнорировали многие лидеры. «Давос уже не привлекателен для России, Соединенных Штатов и многих стран Евросоюза. Этот форум не может считаться знаковым», уверен эксперт. Напомним, что вчера из Давоса начали приходить первые хорошие новости для Украины.