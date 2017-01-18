В 2017 году курсу доллара «догонит» евро

Международный инвестбанк Goldman Sachs заявил, что в течение 2017 года курс доллара дорастет до курса евро. Эксперты оценивают вероятность такого сценария, как очень высокую. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко, передает replyua.net.
По словам Дмитрия Вовнянко, очевидно, при этом не евро опустится до уровня доллара, а доллар станет стоить, как евро, а это значит, что курс гривны относительно доллара опять поползет вниз и национальная валюта опять обесценится.
«Украина здесь не при чем. Вот, вообще не при чем. Просто в США к власти пришли республиканцы, а намерения Дональда Трампа в экономике США очень революционные. Любители кричать «все пропало» могут праздновать. Можно больше ничего не делать. Доллар сам себе будет подрастать до уровня евро. Гривна на этом ослабевать, даже если глава Нацбанка Валерия Гонтарева разорвется на британский флаг», – отметил журналист.
По его словам, в связи со сложившейся ситуацией вскоре мы услышим разговоры о том, что «Правительство Украины виновато, потому, что к власти в США пришел Трамп и обвалил гривну».