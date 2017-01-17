Политолог: Политики с мировым именем проигнорировали «завтрак» Пинчука

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Сегодня, 17 января, в Давосе стартует Всемирный экономический форум, который проходит под патронатом известного украинского олигарха Виктора Пинчука. По мнению украинского политолога Михаила Бесараба, отсутствие на форуме именитых политиков, как в мире, так в Украине – это ответ Пинчуку на его позицию относительно «компромисса» с Россией.«Форум длится давно, это одна из самых авторитетных площадок в мире. Политики откинули предложение Пинчука посетить форум свидетельствует о боязни политиков, лидеров государств откровенно говорить и отвечать на очень неудобные вопросы. Той же Меркель было бы очень дискомфортно, после всего, что произошло в ее отношениях с Трампом, отвечать на вопросы относительно будущей политики Германии и Европейского Союза в отношении Соединенных Штатов Америки. Поэтому боязнь и неготовность отвечать на эти вопросы заставила политиков воздержаться от публичности», – отметил Михаил Бесараб.По его словам, вчера, в частности, отказалась от визита на форум Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая считается креатурой Пинчука. Фактически реакция на публикации Пинчука показала, что в Украине достаточно серьезное лобби или среда экспертов, журналистов, которые будут оказывать серьезное сопротивление любым планам капитуляции в Украине.