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Политолог рассказал о трех основных причинах киевского вояжа Джо Байдена

Политолог рассказал о трех основных причинах киевского вояжа Джо Байдена
Политолог Тарас Березовец на своей странице в Facebook пишет о том, что вице-президент США Джо Байден должен был посетить Киев с визитом сразу после президентских выборов в Штатах. Эта поездка была анонсирована для украинской власти в конце ноября 2016 года, но неожиданная во многих смыслах победа Дональда Трампа, к которой оказались не готовы ни в Белом доме, ни в Госдепартаменте, отложила поездку Байдена на 2017 год.

По мнению Березовца, визит Байдена в украинскую столицу является во многих смыслах знаковым, так как с момента начала войны в Украине в 2014 году он принял самое активное участие в украинских делах, становясь посредником между президентом, премьер-министром и главами парламентских фракций.

«Сегодня причин для визита Байдена в Киев три. Первая – публично задекларировать поддержку Украине и подвести итоги работы неформальной комиссии Порошенко-Байден. В отличие от комиссии Кучма-Гор, это партнерство никогда так и не было оформлено в виде института, но зато результатов совместной работы Порошенко с Байденом хватает с избытком. Вторая причина – Байден, вероятнее всего, будет говорить о передаче украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу. Пенс известен своей бескомпромиссной позицией в отношении России и высказывался за предоставление большего пакета помощи Украине. По информации из Вашингтона, команда Байдена контактировала с командой Пенса в части продолжения наследия политики Байдена по Украине и получила положительный ответ», – написал Березовец.

Третья причина заключается в том, что Джо Байден планирует принять участие в предвыборной гонке в Белый дом в 2020 году, если они не состоятся раньше по причине форс-мажорных обстоятельств. Поэтому Байден с особым вниманием оставляет для будущего самые важные кейсы своего вице-президентства. «Украинский» числится в числе главных. Большинство же деталей переговоров Порошенко и Байдена останутся непубличными, но о характере переговоров можно будет судить даже по отрывкам из официального коммюнике встречи, резюмировал политолог.
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