Блогер: После е-деклараций, которые показали наличие тонн налички в долларах, чиновникам следовало бы снизить тон

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Тарас Загородний на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что, судя по наглым комментариям наших чиновников и депутатов, они слегка не поняли, в какой реальности они уже живут. После обнародования е-деклараций, которые показал у них наличия многомиллионной налички в долларах, раскрывать свой рот на людей по поводу уплаты налогов, которые еле сводят концы с концами, даже в малом бизнесе, можно только после собственного примера.
Как пример Тарас Загородний предлагает премьер-министру Украины Владимиру Гройсману в прямом эфире любого из украинских телеканалов перевести свой 1,8 миллион долларов в гривну и положить в банк на 3 года без права отзыва депозита. Вице-премьер-министру Павлу Розенко в прямом эфире вообще 30% своих денег отдать в Пенсионный фонд, за который он так переживает. Дальше по списку весь Кабинет министров.
«Пока наши чиновники своим примером не покажут, что сами верят в то, что говорят, мало что в стране может поменяться», – резюмировал Тарас Загородний.