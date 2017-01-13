валюта
СпецтемаГройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

Блогер: После е-деклараций, которые показали наличие тонн налички в долларах, чиновникам следовало бы снизить тон

Блогер: После е-деклараций, которые показали наличие тонн налички в долларах, чиновникам следовало бы снизить тон
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Тарас Загородний на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что, судя по наглым комментариям наших чиновников и депутатов, они слегка не поняли, в какой реальности они уже живут. После обнародования е-деклараций, которые показал у них наличия многомиллионной налички в долларах, раскрывать свой рот на людей по поводу уплаты налогов, которые еле сводят концы с концами, даже в малом бизнесе, можно только после собственного примера.

Как пример Тарас Загородний предлагает премьер-министру Украины Владимиру Гройсману в прямом эфире любого из украинских телеканалов перевести свой 1,8 миллион долларов в гривну и положить в банк на 3 года без права отзыва депозита. Вице-премьер-министру Павлу Розенко в прямом эфире вообще 30% своих денег отдать в Пенсионный фонд, за который он так переживает. Дальше по списку весь Кабинет министров.

«Пока наши чиновники своим примером не покажут, что сами верят в то, что говорят, мало что в стране может поменяться», – резюмировал Тарас Загородний.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Порошенко в Одесі: "Слова я вам не давав, сядьте"
Важное за сутки
12 янв 2017
8477

В России ходят слухи о нелегитимности Путина и скором распаде страны – политолог

Результатом попытки возглавляемого Владимиром Путиным режимом разрушить международные нормы и установленный в мире порядок станет свержение самого нынешнего главы Кремля, и все это произойдет в

12 янв 2017
7979

Измененная позиция Трампа и Тиллерсона по России является тактическим маневром – Илларионов

По мнению российского экономиста и бывшего советника российского президента Владимира Путина Андрея Илларионова, измененная риторика кандидата на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона и

Последние новости

В новогодние праздники украинцы покупали просроченную и поддельную продукцию

Блогер: После е-деклараций, которые показали наличие тонн налички в долларах, чиновникам следовало бы снизить тон

The Atlantic Council: заявления Тиллерсона – весьма слабая надежда для Украины

Погода 13 января: в Украину идет оттепель

ЕС не стоит надеяться на поддержку США после прихода Трампа – Меркель

Порошенко протянул руку дружбы, а в ответ услышал на ломаном украинском – «барыга»

Хербст: выступление Тиллерсона внесло ясность в будущие отношения России и США

Угроза инаугурации Трампа: в США планируется многотысячное восстание

Цены на нефть выросли после заявлений России

Советник главы МВД предсказал Путину судьбу Каддафи

Украина стремится в ЕС, который через 2-3 года будет совсем другим

Эксперт озвучил прогноз по второму сроку Порошенко

Рабинович: напомню, что этого человека выбирал Дональд Трамп

В Луганской области запретили перевозки пассажиров ночью

Джо Байден прибудет в Украину 15 января

В Украине судят более 30 военнослужащих РФ

Эксперт: причины для подорожания доллара отсутствуют

В США не считают Путина военным преступником – Пионтковский

Лия Ахеджакова прокомментировала крушение Ту-154: беда в том, что у нас рабская профессия

Украина попала в рейтинг самых дешевых для проживания стран

 Новости за день